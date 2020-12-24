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Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı

DHA

Kilis'te, 2 taksicinin telefonunu gasp eden şüpheli yakalandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, 2 taksi şoförünün cep telefonunu tehditle gasp eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Elbeyli'de farklı tarihlerde jandarmaya başvuran 2 taksici, cep telefonlarının araca binen bir müşteri tarafından tehdit ile gasp edildiğini belirtip, şikayetçi oldu. Şikayetlerin ardından çalışma başlatan polis, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin iki olayı da gerçekleştirdiğini saptadı. Taksicilerin ifadesi ve kamera görüntülerini inceleyen polis, kimliğini saptadığı M.A.'yı, gizlendiği metruk binada yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-12-24 15:15:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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