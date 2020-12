Kilis Zeytinyağına talep arttı

Kilis Zeytin Araştırma ve Geliştirme Derneği (KİZADER) Başkanı ve 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis Zeytinyağına talebin arttığını söyledi.

Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis’te hasat sezonu başında üretilen “Erken Hasat Soğuk Sıkım Naturel Kilis Yağlık Zeytinyağı”nın neredeyse tamamının yüksek fiyatlarla satıldığını, üretimi devam eden Naturel Kilis Zeytinyağının ise oldukça fazla talep gördüğünü belirtti.

Prof. Şekeroğlu; kimyasal ilaçlama, gübreleme ve sulama gibi tarımsal uygulamaların yapılmadığı, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen Asırlık Kilis Yağlık Zeytin ağaçlarından üretilen Kilis Zeytinyağı’na yurtiçi ve yurtdışından talebin her geçen gün daha da arttığının ifade etti.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, kamu ve özel sektörün çalışmaları ile “Kilis Yağlık Zeytin Çeşidi” ile bu zeytinlerden üretilen “Monokültür Naturel Kilis Yağlık Zeytinyağı”nın değeri giderek arttırdığını vurgulayan, Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, “ Geçtiğimiz yıl Berlin Global Olive Oil Awards2020 yarışmasında Altın Madalya alan ve eşsiz aroması nedeniyle de San Remo Masters of Olive Oil 2020 Uluslararası Zeytinyağı Yarışmasında Üstün Kalite Ödülü’ne layık görülen Monokültür Naturel Kilis Yağlık Zeytinyağı ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmaya başlandı. Kilis Zeytinyağı Tanıtım Gurubu (KİZTAG) tarafından yapılan çalışmaların da Kilis Zeytinyağının tanımına katkı sağlamıştır” dedi.

Şekeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Doğallığı, yüksek polifenol içeriği, kendine has aroması ve eşsiz fitokimyasal içeriği ile gıda sanayinin yanı sıra ilaç ve kozmetik sektörlerinin de dikkatini çeken Monokültür Naturel Kilis Yağlık Zeytinyağının, yapılan bilimsel çalışmalar ve tanıtım desteği ile birlikte önümüzdeki yıllarda daha da kıymet göreceğini belirtti. Son yıllarda Kilisli zeytin üreticisinin de bilinçlendiğini, asırlık zeytin ağaçlarına ilgi ve bakımın arttığı Kilis’te hasat başlangıç dönemi Eylül ayına kadar geriledi. Eylül ayında başlayan ve Kasım ayı başına kadar devam eden erken hasat döneminde üretilen Erken HasatSoğuk SıkımMonokültür Naturel Kilis Yağlık Zeytinyağının tamamına yakınının, Amerika, Kanada, Avrupa, Uzakdoğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere, yurtdışına satıldığını, ancak markalaşma konusundaki çalışmaların yetersizliği nedeniyle oldukça kıymetli olan bu zeytinyağının maalesef başka markaların adı altında pazarlanıyor. Bileşimindeki antiviral özellik gösteren, oleuropein ve diğer sekonder maddeler ile pandemi sürecinde tüm dünyada, özellikle sağlık ve kozmetik sektörlerinde, daha fazla değer kazanan zeytinyağı, zeytin yaprağı ve zeytin çekirdeğine ilgi önümüzdeki günlerde daha artacaktır” ifadesini kullandı.

