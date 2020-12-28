Başkan Ramazan Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

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7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’la rektörlük makamında bir araya geldi.

Görüşmede Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Rektör Karacoşkun, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Belediye Başkanlığı arasında iş birliği yapılabilecek, projeler konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Ramazan’a teşekkür etti.

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