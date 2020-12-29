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Suriye'ye araç ve komando sevkiyatı

DHA

Suriye'ye araç ve komando sevkiyatı


Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.
Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan komando birlikleri yanlarında zırhlı araç ve mühimmat taşıyan kamyonlarla Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında kente gelen birlikler, daha sonra Kilis´in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri belirtildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2020-12-29 17:35:39

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