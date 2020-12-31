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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ramazan'dan yeni yıl mesajı

İHA

Başkan Ramazan'dan yeni yıl mesajı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini söyledi.
Başkan Ramazan, sevinçleriyle, üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla girmenin heyecanını ve umudunu yaşadıklarını belirtti. Ramazan, "Yeni bir yıl yeni heyecan, yeni umutlar demektir. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha müreffeh yaşam umuduyla yeni bir yıla giriyoruz. 2020 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Kilis’in kalkınması için yeni yılda da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni yılda İlimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle Kilis'in her yönüyle marka bir kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır. Güzel şehrimizin güzel insanları için başta huzur ve güvenlik olmak üzere her alanda daha yaşanabilir bir şehir haline getirmenin çabası içerisindeyiz. Devamlı bir gelişme ve kalkınma içerisinde olan ilimiz ve ülkemizin geleceğinin daha aydınlık olacağına inanıyorum. 2021 Yılında huzur, mutluluk, barışın sadece ülkemize değil tüm dünyaya ve insanlığa hakim olmasını umut ediyoruz. İlimizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarı ve güzelliklere yeni başarı ve güzelliklerin sevinç ve mutlulukların eklendiği birlik, beraberlik, dirlik ve düzenliğin ve refahın daha yoğun yaşandığı bir yıl olsun. Bu duygularla 2021 yılının sevgili Kilisli hemşerilerime, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Milletçe birlik, beraberlik, kardeşlik ve refah içerisinde daha nice yıllara ulaşmayı temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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