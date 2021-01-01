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Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması

İHA

Sınır kenti Kilis'te 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sorunsuz bir şekilde sürerken vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmaya başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis'te de büyük ölçüde uyuluyor. Kilis’te kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar sessizliğe bürünürken, kentte araç ve yaya trafiği tamamen durdu. Ekiplerin mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladığı kentte, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü.

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