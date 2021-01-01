Kilis'te iş birliği protokolü

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Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında “Gençlik Ofisi, Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İş birliği Protokolü” Kilis Valisi Recep Soytürk'ün de katılımlarıyla imzalandı. İmza törenine Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim katıldı.

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