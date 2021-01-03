Sokak hayvanları unutulmadı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi tarafından Sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü ile Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, parklara, refüjlere ve açık araziye sokak hayvanları için mama ve su bıraktılar.
Bu tür etkinliklerin sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde atarak devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.