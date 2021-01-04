Kilis’te uyuşturucu hap operasyonu

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Kilis’te, bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mücahitler Mahallesi A.Ş. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 5 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü A.S. gözaltına alınarak, soruşturmaya başlandı.

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