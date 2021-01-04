Otomobilde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)KİLİS'te, jandarma ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda da A.S. adlı sürücünün otomobili Mücahitler Mahallesi'nde durdurldu. Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış

5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara el koyan jandarma, sürücü A.S.'yi gözaltına aldı.



DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-01-04 15:14:08



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