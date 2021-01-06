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Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor

DHA

Savaş mağdurları, takılan protezlerle hayata tutunuyor


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'teki Mutlu Adımlar Derneği, savaş uçaklarının bombardımanında bacaklarını ve kollarını kaybeden Suriyelilere, protez takarak yeniden yürümelerini sağlıyor.
Kilis'te Suriye uyruklu doktorlar tarafından 2013'te kurulan Mutlu Adımlar Derneği alınan özel izinle, sınırın diğer tarafında bulunan savaş mağduru insanları tedavi ediyor. Eşi ile birlikte Suriye'ye giden Doktor Gazel Hilal orada bulunan insanlara protez takarak hayata tutunmalarını sağlıyor.
Son 7 yılda toplam 2 bin 593 Suriyeliye protez taktıklarını ifade eden Doktor Gazel Hilal, "Protez kaktığımız insanlar yeniden yürümenin sevincini yaşıyor. Bugüne kadar 2 bin 593 kişi bu mutluluğu yaşadı. Biz dernek olarak, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle mağdur olan insanlara yardımseverlerden aldığımız desteklerle hizmet veriyoruz. Engelli ve özel ihtiyaçları olan kişilere destek olarak tedavi etmeye çalışıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-01-06 11:42:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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