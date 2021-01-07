Kilis'te zeytin hasadında sona gelindi

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Zeytin hasadının sonuna gelinirken, Kilis’te zeytin üreticileri kış bastırmadan bahçelerindeki son zeytinleri topluyor.

Türkiye’nin ve Güneydoğu'nun önemli zeytin üretim merkezleri arasında gösterilen Kilis’te, hasadın sonuna gelinmesi nedeniyle son zeytinler toplanıyor. . Kilis genelinde zeytin hasadı büyük oranda tamamlanırken, bazı üreticiler zeytin bahçelerindeki son zeytin tanelerini topluyor. Zeytin yorucu ve zahmetli bir çalışmayla dalından toplanarak, çeşitli işlemlerin ardından yağa dönüştürülüyor.

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