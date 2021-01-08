Kilis’te gümrük kaçakçılığı

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Kilis’te polis bir araçta yaptığı aramada, kaçak çay, viski, puro ile sigara ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oylum Mahallesi’nde M.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 15 paket çay, 4 şişe viski, 50 paket puro, 60 paket ısıtılmış tütün elektronik sigara kartuşu ile 315 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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