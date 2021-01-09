Kilis Korona vakalarının en fazla azaldığı il oldu

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Türkiye’de Covid19 vaka sayısının en fazla azaldığı İl Kilis olduğunu söyledi.

İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre Türkiye’de Covid19 vaka sayısının en fazla azaldığı İl Kilis olduğunu belirterek, “Bu başarıda emeği geçen başta tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza, güvenlik güçlerimize ve tedbirlere riayet ederek Covid19’un ilimizde bitme noktasına gelmesine katkı sağlayan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bu tablonun devamı ve bir an evvel normal hayata dönebilmemiz için lütfen tedbirlere uymaya devam edelim” dedi.

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