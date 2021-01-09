Milletvekili Dülger’in 10 Ocak mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, mesajında çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşulu olduğunu belirtti. Milletvekili Dülger, mesajında "Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın kuruluşlarımız, toplumların gelişiminde bilgilendirme, aydınlatma, yönlendirme ve kamuoyu oluşturma gibi görevleri yerine getirme sorumluluğuyla şeffaf bir toplumu inşa etmektedir. Demokratik düzenin sağlıklı işlemesi için sorumluluk ve yükümlülük sahibi olan basın kuruluşlarımız, evrensel meslek ilkeleri ışığında, farklı görüş ve düşünceleri tarafsız bir şekilde ortaya koyarak toplumun doğru bilgilendirilmesi dolayısıyla huzur ve güven ortamının oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde bulunduran, uzun çalışma saatlerini ve mesleğin yıpratıcı ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden fedakarca çalışan, Vatandaşlarımızın Kilis'imizin ve hemşerilerimizin en doğal hakkı olan doğru bilgi, ilkeli haber, görüntü ve gelişmeleri zamanında almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olan, siz çok değerli basın mensuplarını, haber alma özgürlüğüne sunduğu katkı ve Kilis'imizin sorunlarına ışık tutmadaki gayretli çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyor, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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