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Kilis Belediyesi tarafından Sıfır Atık projesi kapsamında yeni çöp kutuları yerleştirilmeye başlandı.

Sıfır Atık projesi kapsamında Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından il genelinde yeni çök kutuları bırakılmaya başlandı. Cumhuriyet Caddesinden başlanan çök kutularını koyma çalışmalarının Kilis genelinde projeler dahilinde yeni çöp kutuları kent merkezinin bir çok noktasına yerleştirildi.

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