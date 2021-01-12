Ünlü hattat ve sanatçılardan Kilis camilerine hat desteği Dünyanın en zor yöntemi olarak bilinen akkase tekniği ile İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini yazan Kocaeli ve Bursa’daki sanatçılar, hat takımlarını Kilis’teki tarihi camilere gönderdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü hattat ve sanatçılardan Kilis camilerine hat desteği Dünyanın en zor yöntemi olarak bilinen akkase tekniği ile İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini yazan Kocaeli ve Bursa’daki sanatçılar, hat takımlarını Kilis’teki tarihi camilere gönderdi

İHA

Ünlü hattat ve sanatçılardan Kilis camilerine hat desteği Dünyanın en zor yöntemi olarak bilinen akkase tekniği ile İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yar-i Güzin efendilerimizin isimlerini yazan Kocaeli ve Bursa’daki sanatçılar, hat takımlarını Kilis’teki tarihi camilere gönderdi

Kilis’te bulunan tarihi 4 camiye İsmi Celal (Allah lafzı) İsmi Nebi, Cihar Yari Güzin takımları, Hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından hazırlanıp, gönderildi. Dünyada ilk kez, ebru teknesinde akkase tekniğini kullanılarak hazırlanan yazı takımları, Kilis’te tarihi Ulu Cami’ye asıldı.
Kocaeli ve Bursa’daki icazetli hattatlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar öğrencilerinden oluşan 12 kişilik ekip, dünyanın en zor tekniği olarak bilinen, ebru teknesinde hazırlanan akkase yöntemi ile İsmi Celal, Nebi ve Ciharı Yari Güzin efendilerimizin isimlerini hazırladı. Yaklaşık 1 ay süren çalışma sonucunda hazırlanan Ciharı Yarı Güzin takımları Kilis’teki Ulu Cami, Çalık Cami, Cüneyne Cami ile Hacı Derviş Camiine asıldı.

Zeytin Dalı Haraketi’nin gerçekleştirildiği süreçte Kilis’e gelen gazeteciler, tarihi camilerde hat yazıları olmadığını görünce, İstanbul’da Hattat Mahmut Şahin ile irtibata geçti. İlk etapta 4 tarihi camiye mihrap ayeti kerimesi ve hat takımları yapılması için çalışmalar başladı. Bursa’da yaşayan Kilisli hayır sever bir işadamının çerçeve masraflarını üstlenmesiyle Kocaeli ve Bursa’da gelenekli sanatlarla ilgilenen sanatçılar yazıları hazırlamaya başladı. Kocaeli’de Ebru sanatını icra eden Havva Altunbaş, Meral Oruç, Nesrin Tokgöz ve Yasemin Coşkunyoğun’un gayretleri ile akkase yazılar ebru teknesinde şekillendi. Cihar Yari Güzin takımları Kilis’teki Ulu Cami’ne çok yakıştı. Kilis merkezdeki tarihi Çalık, Cüneyne ve Hacı Derviş camilerine de hat takımları asıldı.
Hattat Mahmut Şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarındaki öğrenciler ile birlikte çalıştıklarını ifade ederek, “Dünyada ilk kez akkase tekniği deneyerek tabloları hazırladık. Cihar Yarı Güzin takımları yaptık. 4 camimizim yazıları asıldı. Çok güzel bir proje oldu, daha Adıyaman’dan Üsküp’e kadar yüzlerce caminin yazılarını hiçbir ücret almadan hazırlayıp gönderdik. Toplu olarak, Adıyaman’da çalıştık. Birde Kilis’te çalıştık. Diğer illerde de var, Amasya’da, Bursa’da Üsküp’deki Osmanlı camilerinde yazılarımız var ama, en son yaptığımız toplu çalışma Kilis’teki camiler oldu. İlk önce Kilis’teki tarihi camileri yazılarla süslüyoruz” dedi.
Tarihi camileri Ciharı Yarı Güzin’e kavuşturan hattat Mahmut Şahin başkanlığındaki hattatlardan oluşan ekipte ise "Ahmet Eroğlu, Ayşe Arslan, Betül Yiğit İnce, Figen Soysal, Hatice Özdemir, İnci Şar, Kübra Saral Aktaş Merve Aytan,Merve Kara Kızılkaya, Reyhan Kurt ile Selma Erenoğlu, Ali Özden, Cavit Yumuşak" yer aldı.

Müftü Şahin’den teşekkür
Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, Cihar Yari Güzin takımları Hattat Mahmut Şahin ile hayır sever işadamına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Zeytin Dalı harekatında Çalık Camii ile Tekye Camii bombalanmıştı. Bir süre ibadete kapatıldı. Akşam namazı kılınırken, Çalık camimizde roket düştü, iki tanede şehidimiz var. Cenabı hak, şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımızda iyileşti, yaralılardan biri camimizin din görevlisiydi, Kilis’te Selçuklu ve Osmanlı eserleri var. Kilis ilk dönem Müslüman olan bir bölgedir. Daha önce imar edilmiş camilerimiz var. Mesela kadı camimiz gibi çok sayıda tarihi camimiz var. Bu tarihi camilerimizin imarına önem veriyoruz. Cami olursa daha çok değer veriyoruz. İnancımızın gereği, ben bu açıdan hem hayır sahibimize, hem de hattımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükelçisi Theresa Cutajar’dan Milletvekili Dülger’e ziyaret
YEREL HABERLER Büyükelçisi Theresa Cutajar’dan Milletvekili Dülger’e ...
Kilis’e sosyal koruma kalkanında 31 milyon TL
YEREL HABERLER Kilis’e sosyal koruma kalkanında 31 milyon TL
Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Mahalle Muhtarlarıyla toplantı yapıldı
Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Doktoru 1570 farklı numaradan arayarak rahatsız eden ...
Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun duruşması ertelendi Sanık avukatı kifayet Dağaçıkan, duruşma sonrasında gazetecilerin taciz ve tehdit iddiaları ile ilgili soruya "Müvekkilimizin akli dengesinin yerinde olmadığı gayet açık ve net şekildedir" cevabını verdi
YEREL HABERLER Bin 570 farklı numaradan rahatsız edilen doktorun ...
Sıfır Atık projesi kapsamında yeni çöp kutuları
YEREL HABERLER Sıfır Atık projesi kapsamında yeni çöp kutuları
Rektör Karacoşkun’dan Sarıkamış Harekatının 106. yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karacoşkun’dan Sarıkamış Harekatının 106. ...
Milletvekili Dülger’den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Dülger’den 10 Ocak İdareciler Günü ...