AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Öztin güven tazeledi

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AK Parti Kilis Kadın Kolları 6. Olağan Kongresinde Mevcut Başkan Gönül Öztin güven tazeledi.

Aleaddin Yavaşça Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı MKYÜ üyesi Dilek Kaya, AK Parti Kilis Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz, ilçe belediye başkanları ile AK Partililer katıldı.

Yapılan konuşmalardan sonra kongreye tek liste halinde giren mevcut Başkan Gönül Öztin’in yönetim kurulu şu isimlerden oluştu, “Aynur Balkan, Aynur Demirörs, Ayşenur Baysal, Betül Koyuncu, Betül Yılmaz, Büşra Balkan Arslan, Çiğdem Ağarmışgün, Çiğdem Kepkep, Dilek Kömürcüoğlu, Dilek Urfalıoğlu, Elif Şiltelioğlu, Esra Çetinalp, Fatma Gezici, Fatma Gündüz, Gökben Şahan, Gülbeyaz Güngör, Hatice Derligarip, Hatice Esra Mideoğlu, Hatice Esen Özkır, Hayriye Kalem, Hülya Akar, Lütfiye Suat Koç, Meryem Gezici, Mine Kocaalioğlulları, Nesrin Müslüman, Nuray Eşrefoğulları, Özlem Kırdök, Seda Türkkan, Sevda Koşar, Sevgi Demirci, Sibel Onarıcı, Suzan Köse, Sümeyya Deli, Şeyma Ağbayram, Yasemin Ulusoy, Yeter Yılmaz, Yıldız Erk, Zübeyde Kuş ile Zahide Yıldız Özil.”

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