Başkan Ramazan’a ziyaret

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı il başkanları, milletvekilleri ziyaret ettiler.
Belediye Başkanı Servet Ramazan’ı AK Parti Kilis Milletvekilleri Ahmet Salih Dal, Mustafa Hilmi Dülger, 2526.Dönem Milletvekili Reşit Polat ,İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mustafa Demir ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde Kilis’e yapılan hizmetler, yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.