Kilis’te göçmen kaçakçılığı

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Kilis'te Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.M., M.Ş. ile C.Ş., evinde yaptığı aramada, Suriye'den Türkiye'ye illegal yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyruklu biri çocuk 5 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklu kişi İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.M., M.Ş. ile C.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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