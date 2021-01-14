Kilis´te, 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'te, bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis´te son günlerde bağ evlerinde hırsızlık olaylarının artması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarından 4 şüphelinin kimliğini saptayan jandarma, bu kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı, evlerden çalınan malzemeler ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, ikisi ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU

2021-01-14 11:43:45



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