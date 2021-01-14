Bağ evi hırsızlarına darbe: 4 gözaltı

Kilis’te, jandarma ekipleri, çok sayıda bağ evinden hırsızlık yapan 4 kişiyi yakaladı.

Kilis’te, artan bağ evlerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Merkez Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yaptığı çalışmalar 4 kişi yakalandı. Yakalanan hırsızlık şüphelilerinin ev, iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda hırsızlık olaylarına konu piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL. olan 7 adet altın kaplama biblo,1 adet klima, 2 adet hayvan figürü, 1 adet antika ayna, 2 adet matkap, 70 metre enerji ve nakil kablosu, 10 kilo bakır ve 1 adet motosiklet ele geçirildi. Yakalanan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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