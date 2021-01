Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Her mahalleye sosyal tesis projesi için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Servet Ramazan, vatandaşın ayağına kaliteli hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade ederek, "Her mahalleye bir sosyal tesis yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtemelen Nisan ayı içerisinde Toplum Merkezi tesisimizi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böylelikle mahallelerimizde de taziye evleri, kurslar ve toplantılar için düzenli, planlı programlı mekânlarımız oluyor. Her alanda vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Yapılan tesislerinde mahallelerin önemli ihtiyaçlarını karşıladığını biliyoruz. Bunun için süratle bunları tamamlamaya çalışıyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.