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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DHA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı


Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)KİLİS'in Elbeyli ilçesinde Suriye´den Türkiye´ye geçmeye çalışırken yakalanan ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıkan Özbekistan uyruklu DEAŞ'lı terörist A.R.S. tutuklandı.
Suriye sınırındaki Elbeyli'nin Çıldıroba köyünde görevli askerler, Suriye´den Türkiye´ye geçmeye çalışan kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan kişinin yapılan araştırmada, DEAŞ terör örgütü üyesi olarak kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu A.R.S. olduğu belirlendi. Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı terörist A.R.S., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Genel Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-01-15 16:20:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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