Kısıtlama döneminde belediye çalışmaları son sürat

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasınının uygulandığı hafta sonunda Kilis belediyesi tarafından, alt yapı, üst yapı, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediliyor

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Turgut Özal, Ekrem Çetin, Kazım Karabekir, Doğan Güreş Paşa, Necmettin Erbakan Mahallelerimizde bordür, parke, kilit taşı, kaldırım yapımı, asfalt yama, tadilat bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirilirken Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından Kilis’in muhtelif yerlerinde bulunan park, yeşil alan, yürüyüş yolları ve refüjlerin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yaptı. Su İsleri Müdürlüğü tarafından Murtaza, Haci İlyas, İsmet Paşa, Tabakhane, Ekrem Çetin, Yaşar Aktürk, Yavuz Sultan Selim, Necmettin Erbakan, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu mahallelerinde kanal bağlantısı çalışmaları, baca, kanalizasyon hattı temizliği, yeni su hattı imalatı ve su arıza bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını tamamladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Kent genelinde temizlik, çöp toplama ve dezenfektasyon işlemlerini sürdürdüğü bildirildi.

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