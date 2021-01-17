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Kilis’te iki gündür yağan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, “1 Ekim 2020 17 Kasım 2021 tarihleri arasında yağışın metrekareye 210 kilogram düştüğünü, geçen yıl 1 Ekim 201931 Ocak tarihleri arasında metrekareye düşen yağmur 235 kilogram olmuştur” dedi.

Kurt, Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta beklediklerini sözlerine ekledi.

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