Kilis'te 14 kilometrelik kanala su verilmeye başlandı

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Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Yeniyapan Havza’sında başlayıp, Seve Barajı’na kadar uzanan 14 kilometrelik derivasyon kanalından su geçişinin başladığını söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Kilis’e içme suyu sağlayan barajlara kanal aracılığı ile su geliş noktasında incelemelerde bulundu.

Başkan Ramazan, “Yeniyapan Havza’sında başlayıp, Seve Barajı’na kadar uzanan 14 kilometrelik Derivasyon Kanalımıza bugün itibariyle su girişi gerçekleşmiştir. Kanalın suları Seve Barajı rezervuarına aktarılacak, depolanan su içme suyu arıtma tesisimiz de arıtılıp şehrimize içme suyu olarak verilecektir” dedi.

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