Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır (2)



İMZA TÖRENİNE KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında iş insanları ile birlikte istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi ardından İpekyolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje desteğiyle, Kilis Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 13.5 milyon TL´lik bir yatırımla 2 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak Tekstilkent´in protokolü imza törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, Türkiye´de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu platformların yerel kanunlardan bağımsız olmasının düşünülemeyeceğini belirterek şöyle dedi:

"Bildiğiniz gibi sosyal ağ sağlayıcılarının ülkemizde temsilcilik açmasını zorunlu kılmıştık. Bu yasal düzenlemenin sonucu olarak, YouTube, Tiktok, Dailymotion ve Linkedin´den sonra bugün Facebook da Türkiye´de bir temsilcilik açma kararını açıkladı. Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur. Türkiye´de artık herkesin eriştiği, haberlerin, bilgilerin çok hızlı dolaşıma sokulduğu bu platformların yerel kanunlardan bağımsız olması düşünülemez. Tabi biz bu yasal düzenlemeyi hayata geçirdiğimizde bunu bir sansür düzenlemesi olarak göstermeye çalışanlar oldu. Avrupa birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede benzer düzenlemeleri kabul eden bu şirketlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ikinci sınıf uygulama yapması kabul edilemezdi. Biz bu çifte standardı ortadan kaldıran bir düzenlemeyi hayata geçirdik. İşte bunun olumlu neticelerini de alıyoruz"

`YATIRIM TALEBİ YÜZDE 30 ARTTI´

Ekonomi yönetimi olarak koordinasyon içinde çalıştıklarını ifade eden Bakan Varank, "Uyguladığımız politikalarla Türkiye´yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Emekçilerimizi ve işverenlerimizi mağdur etmemek için tüm kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Kısa çalışma ödeneği, nakit ücret desteği, sosyal destek ve normalleşme desteği programlarımızla milyonlarca vatandaşımızın hayatına dokunduk. Yine son dönemde gelir kaybı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız için yeni bir paket devreye soktuk. Finansa erişim konusunda kamu bankalarımız büyük kolaylıklar sağladı. Kriz yönetiminde gösterdiğimiz başarı sayesinde yerli ve yabancı yatırımcıların Türk ekonomisine güveni arttı. Artan güven, hem üretimi hem de yatırımları tetikledi. 2020 yılı ocak-kasım dönemi yatırım talebi, salgına rağmen geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 30 daha fazla" ifadelerine yer verdi.

`ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE TÜKETİCİ TALEBİ ARTTI´

Bakan Varank, tüm dünya için zor bir yılın geride kaldığını belirterek, koronavirüs salgının ekonomilerin üretim, tüketim ve dış ticaret kanallarını derinden etkilediğini ifade etti.

Tüketim alışkanlıklarında önemli değişimler olduğunu anlatan Varank, hizmet sektörüne ilişkin faaliyetlerde daralma yaşanırken gıda, ev tekstili, elektrikli ev aletleri, mobilya ve elektronik gibi sektörlerde tüketici talebi arttığını vurguladı.

`YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİNİ BİRKEZ DAHA ANLADIK´

Bakan Varank, uluslararası tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar, yerli üretimin ve arz kaynaklarına yakınlığın önemini biz kez daha ortaya koyduğunu söyledi.Mustafa Varank, lojistik avantajları ve sağlam üretim altyapısıyla doğrudan yatırımlar bakımından Türkiye´nin cazibesinin pandemi sonrası dönemde artacağını öngördüğünü ifade etti.

Varank, "Salgında öne çıkan diğer bir husus sektörel çeşitlendirme oldu. Sadece turizme ya da hizmetler sektörüne dayalı ekonomiler daha büyük yara aldılar. Türkiye, bu anlamda güçlü sanayi ve tarım üretimiyle pozitif ayrışan nadir ülkelerden biri olmayı başardı. Özellikle imalat sanayimiz hem iç hem de dış talebi karşılamak için olağanüstü bir gayret sarf etti. En gelişmiş ülkelerde dahi market raflarının boşaldığı, temel ihtiyaç maddelerinin tükendiği böylesine bir dönemde, ülkemiz bu manada hiçbir sıkıntı yaşamadı" dedi.

`SANAYİ ÜRETİMİ EN ÇOK ARTAN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK´

Bakan Varank, geçen hafta açıklanan Kasım 2020 sanayi üretim endeksi verileri ile ilgili de, "Sanayi üretimimizin beklentilerin üzerinde artmaya devam ettiğini gösteriyor. Yıllık baz da yüzde 11, aylık bazda yüzde 1,3´lük artışla sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Ben bu tabloda emeği olan, başta bu salondakiler olmak üzere, tüm sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu artış, yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Senenin başında Türkiye ekonomisi için oldukça karamsar bir tablo çizen uluslararası kuruluşlar da büyüme tahminlerini pozitif şekilde revize etmeye başladılar" diye konuştu.

`PANDEMİDE DÖNÜM NOKTASINA GELDİK´

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşılama takvimiyle birlikte pandemide bir dönüm noktasına gelindiğini belirtti.

Varank, "Bu sıkıntılı süreci geride bırakıp, artık tam anlamıyla yatırıma, üretime, ihracata ve istihdama odaklanacağımız bir döneme giriyoruz. Ekonomi ve hukuk alanında güçlü bir reform irademiz var. Yatırım ortamını güçlendirecek adımları kararlılıkla atacağız. İlgili bakanlıklar olarak tam bir eşgüdüm içinde, Türkiye´yi makro hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Programın sonunda imza töreni gerçekleştirildi.DHA-Politika Türkiye-Kilis Kadir GÜNEŞ,Reşit Çelebioğlu,Ahmet KILIÇ

2021-01-18 19:49:23



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