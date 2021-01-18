Pandemide dokusuz kumaşın önemi arttı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye nonwoven teknolojisinde küresel oyuncu haline geldi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide dokusuz kumaşın önemi arttı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye nonwoven teknolojisinde küresel oyuncu haline geldi"

İHA

Pandemide dokusuz kumaşın önemi arttı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye nonwoven teknolojisinde küresel oyuncu haline geldi"

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde "nonvowen" medikal kumaş üretimi yapan Gaziantepli iş adamı Hasan Gürkan Bayram’a ait tesisleri gezen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pandemi sürecinde medikal kumaş üretiminin önemine dikkat çekerek, "Türkiye nonwoven teknolojisinde küresel oyuncu haline geldi" dedi.
AK Parti İl Kongresi için Kilis’e gelen Bakan Varank, Kilis'te nonwoven ve dokusuz kumaş olarak da bilinen medikal kumaş üretimi yapan Haskan Şirketler Grubu'nun Baymed, Bayteks ve Baypoy tesislerini gezdi. Bölgede yaptığı üretim hamlesi ile Türkiye'nin takdirini kazanan iş adamı Hasan Gürkan Bayram'ı kutlayan Bakan Varank, Bayram ve ekibini Ankara’ya davet etti. Tesisler için "Adeta bir ilaç fabrikası gibi" diyen Bakan Varank, "Hasan Bayram beyin Bayteks firması çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor ama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi nonwoven kumaş dediğimiz dokumasız kumaştır. Biliyorsunuz bu kumaşlar salgın döneminde gerek tulum olsun, gerek maske olsun bunların ana hammaddesi konumunda. Tabii burada firmamızdan bilgileri aldık, arkamızda gördüğünüz makine bir yerli makine ve şu anda özellikle cerrahi örtülerle ilgili işlemi gerçekleştiriyor. Daha önce de özellikle nonwoven sektöründe faaliyet gösteren farklı firmalarımızın fabrikalarını açmıştık. Türkiye bu alanlarda çok önemli bir potansiyele sahip, kapasitesi gerçekten yüksek. Hem bölgesinde hem de uluslararası arenada nonwoven kumaş sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmiş halde. Bayteks firmamız da özellikle medikal tekstil dediğimiz ameliyathaneler gibi çok hassas üretim gerektiren alanlarda üretim yapıyor. Biraz önce üretim tesislerini gezdik, adeta bir ilaç fabrikası gibi medikal tekstil üretimi gerçekleştiriliyor. Tabii Kilis gibi bir şehrimizde böyle orta yüksek teknoloji diyebileceğimiz üretimlerin olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Kilis'imizde hem yatırımlara çıkacağız hem de yüksek teknolojilerin buraya gelmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

"Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"
İş adamı Bayram, Bakan Varank’a yapılan ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi. Üç nesildir üretimin içinde olduklarını ifade eden Hasan Gürkan Bayram, "Bir aile olarak sektördeki tecrübemiz, birikimimiz, yetişmiş insan kaynağımız, ihracat ve inovatif sürdürebilirlik bakış açımız sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız. Teknik tekstil, medikal, geri dönüşüm, ambalaj, iplik ve halı gibi faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda inovatif sürdürebilirlik bakış açımız sayesinde her zaman yapılmayanı yapma, sektörde ilk olma, fark oluşturma çabası içindeyiz. İnovatif sürdürülebilirlik çalışmalarımıza örnek olarak Kilis yerleşkesinde yapımı devam eden Baypoy, dünyada yüzde 100 geri dönüşümden Poy üretimi yapan ilk tesis olacak. Tesiste yüzde 100 geri dönüşümden elde edilecek olan bin 800 ton/ay Poy hammaddesi, Bay İplik tesisinde terbiye edilerek polyester ipliğe dönüştürülecektir. Nihayetinde uluslararası piyasada ses getireceğine inandığımız yüzde 100 geri dönüşümden üretilmiş ilk halı, Bay Halı tarafından üretilmiş olacak. İnovasyon ve dijital dönüşüm yatırımları ile üretimimizi sürdürürken özellikle TIT İnovasyon Merkezimizin yenilikçi çalışmaları, dünya çapında benzersiz projeler üretmemize ve daha katma değerli projelere ve yapılamayanları yapmaya odaklanmamızı sağlıyor. Tüm faaliyet alanlarımızda öz kaynaklarımızla ve çok değer verdiğimiz insan kaynağımızdan aldığımız güçle üretiyoruz. Gelecekte de faaliyet gösterdiğimiz her alanda ülkemizin geleceğine ilham veren, benzersiz projeleri ile liderlik eden bir kurum olmak istiyoruz. Böylelikle enerji ile fark oluşturan daha büyük projelere imza atarak, ülke kalkınmasına değerli katkılar sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Haskan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gürkan Bayram'ın ev sahipliği yaptığı ziyarete Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: “Facebook açısından bu isabetli bir karar olmuştur”
YEREL HABERLER Bakan Varank: “Facebook açısından bu isabetli bir ...
Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist bir genel başkandır (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: Kılıçdaroğlu sözde değil, özde faşist ...
Bakan Varank: "Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil özde faşist bir genel başkandır"
YEREL HABERLER Bakan Varank: "Kemal Kılıçdaroğlu sözde değil özde ...
Kilis'te 14 kilometrelik kanala su verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Kilis'te 14 kilometrelik kanala su verilmeye başlandı
Bakan Varank kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e geldi
YEREL HABERLER Bakan Varank kendi kullandığı makam aracıyla Kilis’e ...
Yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü
AK Parti Kilis 7’inci olağan kongreye hazır
YEREL HABERLER AK Parti Kilis 7’inci olağan kongreye hazır
Kısıtlama döneminde belediye çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Kısıtlama döneminde belediye çalışmaları son sürat