Kilis'te yılın ilk kar yağışı

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Kilis’te yılın ilk kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olması nedeniyle belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışmasına başladı.

Kilis kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kilis Cezaevinin bulunduğu karayolunda kar yağışının ekili olması nedeniyle Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yolda tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda sorun oluşmaması için greyderler ile kar temizliği yapıldı.

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