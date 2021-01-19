Özel Kalem Müdürü Aray’ın acı günü

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü İhsan Aray’ın annesi Kifayet Aray (88) son yolculuğuna uğurlandı.

88 yaşında hayatını kaybeden Kifayet Aray’ın cenaze namazı Asri Mezarlık camiinde kılındı. Cenaze namazına Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger,Ahmet Salih Dal, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa Demir, dairi müdürleri ve çok ayıda kişi katıldı.

Kifayet Aray, asri mezarlıktaki aile kabristanında defin edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.