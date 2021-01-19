2 kişiyi yaralayan şahıs güvercin kümesinde yakalandı

Kilis’te 2 kişiyi av tüfeği ile vurarak kaçan şahıs, jandarma tarafından güvercin kümesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre C.B., Mücahitler Mahallesi kırsalında tanımadığı, kar maskeli bir şahıs tarafından ateşli silahla ayağından vurulduğunu beyan ederek Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde olayın failinin M.A. olduğu belirledi. M.A.’nın aynı gün M.T.’yi de av tüfeği ile vurarak yaraladığı belirlendi. Birçok suçtan sabıka ve aranma kaydı bulunan firari M.A., Kilis il merkezinde saklandığı evinin damında bulunan güvercin kümesinde yakalandı. JASAT'ın başarılı operasyonu sonucu yakalanan M.A. sevk edildiği adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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