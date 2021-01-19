Kar nedeniyle kapanan 12 köy yolu ulaşıma açıldı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’in Musabeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köyün yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Halil Nacaroğlu ve YolŞube Müdürü Ayşe Çay, kapanan Musabeyli köylerinde yolun açılması çalışmalarını inceledi. İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Musabeyli ilçesine bağlı 12 köyün yolunun İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldığını ifade ederek, “Dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde bulunan 12 köyümüzün yolunu kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından köy yolları açıldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.