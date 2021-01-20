AK Parti'nin yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis'te Yeni seçilen AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, bir araya gelerek, tanışma toplantısını yaptı.

18 Ocak 2021 Pazartesi günü yapılan 7.Olağan İl Kongresinde seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirildi.

İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz ile AK Parti il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yönetim kurulu üyeleri tek tek söz alarak, yeni yönetimde yapmak istediklerini ifade ettiler. Milletvekilleri Dülger, Dal, İl Başkanı Karataş ile Belediye Başkanı Ramazan birer konuşma yaparak birlik beraberlik mesajı verdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.