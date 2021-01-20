5 sınır kapısında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 sınır kapısında, 2020 yılında 82 milyon 345 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis´in Öncüpınar ve Çobanbey, Gaziantep´in Karkamış ile Şanlıurfa´nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınır kapılarında, geçen yıl Türkiye´den Suriye´ye götürülmek istenen veya Suriye´den Türkiye´ye getirilmek istenen 82 milyon 345 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerin başında 220 bin 678 paket sigara ile 2 bin 117 de cep telefonunun geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kilis Reşit ÇELEBİOĞLU
2021-01-20 15:09:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.