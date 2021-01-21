Kilis'te 81 adet kaçak cep telefonu yakalandı

Kilis’te, iki araçta yapılan 81 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, KilisGaziantep karayolunda Küplüce köyü uygulama noktasında iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada, 81 adet kaçak cep telefonu ile şarj başlığı şarj kablosu ve kulaklık ele ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.K. ile İ.E., adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.