İlk acil çağrıya Vali Soytürk cevap verdi

Kilis’te, tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattı devreye girdi. Çalan ilk telefona Vali Recep Soytürk cevap verdi.

Vali Recep Soytürk ve Vali Yardımcısı Sertaç Kırçuval ile İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti. Tüm acil çağrıların toplandığı 112 hattında ilk telefonu Vali Soytürk açtı.

Kilis’te yapımı tamamlanan tam donanımlı 3 katlı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlara aktif olarak hizmet vermeye başladı. İlk etapta 156 Jandarma, 110 İtfaiye ve 177 Orman Yangını daha sonraki süreçte ise 155 Polis, 112 Ambulans ve 122 AFAD acil yardım numaralarını tek çağrı numarası altında birleştirecek olan merkezde çağrı kabulüne başlandı.

Acil yardım numaralarının tek numarada birleştiği 112 Acil Çağrı Merkezine, Musabeyli ilçesinden gelen maddi hasarlı trafik kazası çağrısını Vali Recep Soytürk kabul etti.



“Vatandaşlarımız bütün çağrılarını tek bir numaradan yapacak”

Vatandaşların acil işleri için artık tek bir numaradan yardım isteyebileceğini anımsatan Vali Soytürk, “112 Acil Çağrı Merkezimiz bütün yardım numaralarının tek bir numarada birleştiği merkezdir. Bu merkez Türkiye’de faaliyete geçen 68'nci Acil Çağrı Merkezidir. Bugün itibariyle de ilimizde çağrı almaya başladık” ifadelerini kullandı.

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