“Sokak Sağlıklaştırma Projesi” devam ediyor

Kilis Belediyesi tarafından Sokak Sağlıklaştırma Projesi” kapsamında restorasyon çalışmalarına hız kesmeden sürüyor.
Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Sokak Sağlıklaştırma Projesini ile restorasyon yapılan tarihi mekanları yerinde inceledi.
Başkan Ramazan, “Kültürel mirasımıza sahip çıkmak geleceğimize borcumuzdur. Kafaf Çeşmesi sokakta Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında restorasyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Asırlık yapılarımızı hem turizme kazandırmayı hem de kent tarihini korumayı amaçlıyoruz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.