Belediye Başkanı Ramazan'dan sosyal belediyecilik vurgusu

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Her zaman ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Gıda Bankası Bankasını çalışmalarını denetledi. Gıda Bankası Müdürü Mustafa Uğur Baydın’dan çalışmalar hakkında bilgi olan Başkan Ramazan, Dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına her daim yanlarında olduklarını ifade ederek, “Dar gelirli ailelere Korona virüse karşı tedbir amaçlı hijyen ve dezenfekte çalışmaları kapsamında Gıda bankasında kayıtlı 7 bin aileye 5 litre çamaşır suyu, el sabunu, sıvı el sabunu, 1 adet dezenfektan, 1 adet bez maske 1 adet pazar çantası ve pandemi ile ilgili broşürler ile birlikte dağıtımı devam ediyor. Sokak kısıtlaması olmasına rağmen arkadaşlarımız dar gelirli vatandaşlara dağıtımlara devam ediyor” dedi.

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