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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teröristlerin roketli saldırısının hedefi olan camide saldırının izleri silindi

İHA

Teröristlerin roketli saldırısının hedefi olan camide saldırının izleri silindi

Kilis’te 3 yıl önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan roketli saldırı ile 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı Çalık Camii'nde saldırının izleri silinirken, caminin zarar gördüğü ana dair fotoğraflar ise müzede sergileniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentindeki terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/YPG tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde akşam namazı sırasında Çalık Camii'ne roketli saldırı yapılmıştı. Saldırıda Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak hayatını kaybederken, 2’si cami görevlisi 9 kişi yaralanmıştı. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 1 yıl içerisinde onarım ve restorasyonu yapılan Çalık Camii ibadete açılmıştı. Caminin saldırı esnasında zarar gören malzemeleri ile fotoğraflarından oluşan bir mini müze de oluşturuldu.
Cami İmam Hatibi İbrahim Halil Ağbayram, PKK tarafından Çalık Camii'ne yapılan saldırıyı hiç unutamadığını ifade ederek, “Allah bir daha o günleri yaşatmasın, terör belasının açmış olduğu yara hiçbir zaman kapanmıyor. Camimiz restore edilerek ibadete açıldı. Ama hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız inşallah. Akşam namazını kılmış çıkmaz üzereydik, 40 kişiye yakın cemaat vardı. Bir kısmı çıkmış, bizde çıkmak üzereydik patlama meydana geldi. Muzaffer Aydemir ile Suriye uyruklu Tarık Tabbak burada şehit düştüler. Benimle birlikte müezzin arkadaşım ve 7 kişi yaralandı. Bizim kulaklarımızda işitme kaybı oluştu. Süreç içerisinde benim kulaklarım tedavi oldu ama diğer arkadaşımızın kulaklarında hala sıkıntılar var. Yine bir cemaatimizin kulağında sıkıntılar devam ediyor” dedi.
Ağbayram, tüm yetkililere ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, “Camimizde saldırı gören eşyaları Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ulaştırdık. Bir odamızı müze haline getirdiler. Her gören görebiliyor, inceleyebiliyor. Buraya tetkik edebiliyor” diye konuştu.
Öte yandan, saldırının 3'üncü yıl dönümü öncesinde camiye hattat Mahmut Şahin ve öğrencileri tarafından İsmi Celal (Allah lafzı) İsmi Nebi, Cihar Yari Güzin takımlarının asılması camiye ayrı bir hava kattı.

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