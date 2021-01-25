Motosikletle odun ve çalı taşıdı

Kilis’te bir motosiklet sürücüsü zeytin bahçesinden aldığı odun ve çalıları motosiklet ile evine götürdü. Motosikletin yoldaki tehlikeli görüntüleri kameralara yakalandı.
Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te motosiklet sürücüleri, yük taşımacılığında da motosiklet kullanıyor. Bir vatandaş, zeytin bahçesinden topladığı odunlar ile çalıları motosikletin yolcu koltuğuna bağlayarak kilometrelerce ilerledi. Sürücülerin şaşkın bakışları altında zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşan sürücünün odun ve çalıları evine götürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.