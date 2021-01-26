Kilis'te Dünya Gümrük Günü kutlandı

Kilis’te, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi.

26 Ocak Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Topçuoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Topuz, Öncüpınar Gümrük Müdürü İbrahim Bakırman Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Abbas Şahin,Çobanbey Gümrük Müdürü Celal Yıldırım, Personel Müdürü Enver Sedat Gören ve Ticaret Bakanlığımızdan Başmüfettiş Mehmet Çelebi ile beraber Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Vali Yardımcısı, Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapıları Mülki İdare Amiri Fehmi Sinan Niyazi ile Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan makamlarında ziyaret edilerek kendilerine plaket takdim edildi.

Kilis’te bulunan Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük Kapılarında görev yapan personele 2020 yılındaki başarılı faaliyetleri nedeniyle her unvan için temsilen başarı plaketleri verildi.

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