Kilis’te etkili olan yağmur çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, yağmurun çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade ederek, “1 Ekim 2020 29 Kasım 2021 tarihleri arasında yağışın metrekareye 260 kilogram düştüğünü, geçen yıl 1 Ekim 201931 Ocak tarihleri arasında metrekareye düşen yağmur 235 kilogram olmuştur” dedi.
Kurt, Yağışların bugün ve yarında etkili olacağını sözlerine ekledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.