Şehit aileleri ve gazilere yakın ilgi

Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, sorun, sıkıntı ve taleplerini dinledi. Dernek Başkanı Muhtar, Renk Pasajının Meydan düzenlemesi projesi ile yıkılacağını ifade ederek, “Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin binası da Renk pasajında bulunuyor. Mevcut dernek binamızın mülkiyeti belediyemize ait, eğer bina yıkılırsa yer talibinde bulunuyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Her zaman Şehit Aileleri ve Gazilerin yanında olacaklarını ifade ederek, “Bu vatan için şehit olanların emanetlerine ailelerine sahip çıkacağız. Gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Renk pasajı yıkılması halinde yeni restore edeceğimiz bir Kilis evini şehit ve gazi derneğimize tahsis edeceğiz” diye konuştu.

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