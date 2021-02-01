İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Şubat ayı son toplantısı yapıldı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında şubat ayı toplantısıyla birlikte 2021 yılı ilk yılı toplantısını yaptı. Meclis gündeminde bulunan, İl Özel İdaresi'ne ait Şehitsakip Mahallesi'nde bulunan taşınmazın İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edilmesi raporu ele alındı. Toplantıda, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü tarafından 2021 yılında uygulanacak olan kira bedelleri ve yol geçiş ücretlerinin tespitine ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu raporu görüşüldü.

Toplantının devamında, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’nin Kilis sınırları içerisinde yatırım programına alınan güzergah için geçiş izni talebi ile Kilis’in Polateli ilçesi Söğütlü köyü Ada 130 parsel 2’de yapılması planlanan beton santrali ve beton yapı elamanları tesisi için hazırlanan imar planı görüşüldü.

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