Merhum Başkan Bulut’in ismi Meclis Salonuna verildi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında toplanan belediye meclisi, Merhum Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’in isminin meclis salonuna verilmesini kararlaştırdı.

Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlığında Şubat ayı Belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis gündemindeki konuların ele alındığı toplantıda, 12 Ekim 2020 tarihinde beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut’in ismi belediye meclis salonuna verildi. Belediye Başkanı Ramazan, “Bugün ki meclis toplantımız da oy birliği ile Kilis Belediyesi Toplantı Salonunun adını Mehmet Abdi Bulut toplantı salonu olarak değiştirdik. Merhum Belediye Başkanımızın isminin Belediyemiz de ebedi olarak yaşatılması ve anılması yönünde aldığımız bu karar ilimize ve belediyemize hayırlı olsun. Bu vesile ile Merhum Belediye Başkanımız Mehmet Abdi Bulut’a bir kez daha Cenabı Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.