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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis’te kaçak sigara operasyonu

İHA

Kilis’te kaçak sigara operasyonu

Kilis’te, polis bir araçta yaptığı aramada gümrük kaçağı 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi seyir halindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.D. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.D. gözaltına alındı. İfadesi alınan 2 kişi sevk edildikleri adli merciler tarafından serbest bırakıldı.

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