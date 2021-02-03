Sobadan sızan gazdan 4 kişi etkilendi

Kilis’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 kişi, tedavinin ardından taburcu edildi.
Edinilen bilgiye göre, Namık Ünler Paşa Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Z.B., Z.S.B. ile K.B. zehirlendi. Mücahitler Mahallesi’nde de G.G. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlen 4 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.