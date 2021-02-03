Sobadan sızan gazdan 4 kişi etkilendi

Kafeler ve restoranlar için tarih belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kilis’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 4 kişi, tedavinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, Namık Ünler Paşa Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Z.B., Z.S.B. ile K.B. zehirlendi. Mücahitler Mahallesi’nde de G.G. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı. Karbonmonoksit gazından zehirlen 4 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.