Terör gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden terör gazisi Mehmet Yılmazlar (82) Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep'te özel bir hastanede bir süredir sağlık nedeniyle tedavi gören ve hayatını kaybeden Gazi Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yılmazlar, Kilis'te dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kilis Asri Mezarlık'ta düzenlenen cenaze namazına ve törene, Kilis Valisi Recep Soytürk,1’inci Hudut Alay Komutanı Vekili Piyade Albay Mesut Denli, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, Kilis Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile çok sayıda kişi katıldı.

Jandarma Uzman çavuş Mehmet Yılmazlar'ın 1980 yılında Ordu’da terör saldırısında gazi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.