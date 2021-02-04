Kilis’in nüfusu bir yılda 302 kişi arttı

Kilis’in nüfusu 2020 yılında 302 kişi artarak, 142 bin 792 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Kilis’in nüfusu 2019 yılında 142 bin 490 olurken, 2020 yılında 302 kişi artarak, 142 bin 792 kişiye yükseldi. Kilis nüfusu itibariyle 81 il içerisinde 76’ıncı sırada bulunuyor.

Kilis’i 81 bin 910 kişiyle Bayburt, 83 bin 443 kişiyle Tunceli, 96 bin 161 kişiyle Ardahan, 141 bin 702 kişiyle Gümüşhane takip etti.

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